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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» — сэйю

У выходящего в летнем сезоне короткометражного комедийного сериала «Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» (Zannen Onna Kanbu Black General-san), появилась команда сэйю. Также стало известно, что режиссером выступит Исаму Уэно, для которого это аниме станет дебютом.

Сэйю
Черный Генерал Аими Танака Умару Дома в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан», Нана в «Токийских эсперах»
Брэйвмен Мицухиро Сакамаки
Босс Кенто Щираищи
Ученый Наруми Кахо
Лайтнингмен Кенто Щираищи
Секретарь Химари Мочида
Подчиненный А Такуя Ивабата Муями в «Наруто»
Подчиненный Б Кенто Щираищи
Подчиненный В Мицухиро Сакамаки
Рассказчик Такуя Ивабата Муями в «Наруто»

Чёрный Генерал — одна из лидеров секретной организации RX, которая стремится к завоеванию мира, в то время как её планам противостоит защитник справедливости — супергерой по прозвищу Брэйвмен. Вот только Чёрный Генерал — влюблённая фанатка Брэйвмена, вступившая в организацию лишь для того, чтобы быть поближе к объекту обожания. Так что она часто воспринимает его героическо-насильственные действия по отношению к своей особе как специфическую форму флирта. Теперь перед ней встаёт острый вопрос: как управлять миром, если она не может управлять собственными чувствами? И как на этот неожиданный поворот отреагирует сам Брэйвмен?

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Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал (Zannen Onna Kanbu Black General-san)
 26 марта«Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» — анонс
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«Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» — анонс

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