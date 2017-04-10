«Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» — сэйю

У выходящего в летнем сезоне короткометражного комедийного сериала «Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» (Zannen Onna Kanbu Black General-san), появилась команда сэйю. Также стало известно, что режиссером выступит Исаму Уэно, для которого это аниме станет дебютом.

Сэйю Черный Генерал Аими Танака Умару Дома в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан», Нана в «Токийских эсперах» Брэйвмен Мицухиро Сакамаки Босс Кенто Щираищи Ученый Наруми Кахо Лайтнингмен Кенто Щираищи Секретарь Химари Мочида Подчиненный А Такуя Ивабата Муями в «Наруто» Подчиненный Б Кенто Щираищи Подчиненный В Мицухиро Сакамаки Рассказчик Такуя Ивабата Муями в «Наруто»

Чёрный Генерал — одна из лидеров секретной организации RX, которая стремится к завоеванию мира, в то время как её планам противостоит защитник справедливости — супергерой по прозвищу Брэйвмен. Вот только Чёрный Генерал — влюблённая фанатка Брэйвмена, вступившая в организацию лишь для того, чтобы быть поближе к объекту обожания. Так что она часто воспринимает его героическо-насильственные действия по отношению к своей особе как специфическую форму флирта. Теперь перед ней встаёт острый вопрос: как управлять миром, если она не может управлять собственными чувствами? И как на этот неожиданный поворот отреагирует сам Брэйвмен?