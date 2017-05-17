Коротко об аниме: Актёры и танки

Сериалы «Дни» (DAYS), «Временной Бокан 24» (Time Bokan 24), «Праздник мечты» (Dream Festival!), «Быть героем» (To Be Hero) и «Один из отвергнутых» (Hitori no Shita the outcast) получат по второму сезону. А «Старшая школа DxD» (High School DxD) — аж четвёртый.
Сериал «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Кристалл» (Bishōjo Senshi Sailor Moon Crystal) ждёт ещё один сиквел. Подробности последуют позже.
Франчайз «Актёры ослеплённого города» (Mekakucity Actors) получит новое аниме-воплощение, когда и в каком формате — неведомо.
В 2018-м выйдет новое аниме «Кабанери железной крепости» (Kōtetsujō no Kabaneri). Будет ли это сиквел, приквел или спин-офф — пока неизвестно.
Франчайз «Гаро» (Garo) заполучит новый аниме-сериал. Пока без подробностей.
Сериал «12 войн» (Juuni Taisen) будет состоять из 12 эпизодов и будет только «первым сезоном».
Франчайз «Девушки и танки» ждёт грандиозный финал: объявленный ранее проект «Девушки и танки: Финальная глава» (Girls und Panzer Saishūshō) будет представлять собой не одну полнометражку, а шесть эпизодов (не неназванной длины), первый из которых появится в японских кинотеатрах 9 декабря нынешнего года.
У сериал «Бродячие псы литературы» (Bungo Stray Dogs) будет полнометражное продолжение.
Однобуквенный франчайз K также заполучит полнометражное пополнение летом 2018-го под названием «K: Семь историй» (K: Seven Stories). Правда, до сих пор неясно, будет ли это одна полнометражка, разбитая на семь новелл, или семь полнометражек.
Вот, например, «Смех под облаками: Другая история» (Donten ni Warau: Gaiden) будет не одной полнометражой, а тремя, каждая длиною в час. Режиссёром фильма выступит Тецуя Вакано (эпизоды «Маги: Лабиринт магии»).
Франчайз «Принц тенниса» (Tennis no Ouji-sama) получит новую полнометражку, действие которой развернётся в те три месяца, что прошли между событиями «Принца тенниса» и «Нового принца тенниса».
Полнометражка «Приключения Дигимонов три: Фильм пятый» (Digimon Adventure tri. Kyōsei) выйдет в этом году.