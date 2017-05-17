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South Park: The Fractured but Whole — дата выхода и трейлер

Чудо свершилось: издательство Ubisoft обнародовало предположительно финальную дату выхода South Park: The Fractured but Whole. Впрочем, прошлые даты мы тоже считали финальными: изначально игра должна была выйти ещё 6 декабря 2016 года, а потом — в первом квартале этого. Но не будем ворошить былое!

Новая дата выхода South Park: The Fractured but Whole — 17 октября 2017 года. Будем надеяться, что десятимесячную задержку потратили не на приведение в мало-мальски удобоваримый вид какой-то отрыжки игропрома, а на полировку и без того отличной пошаговой RPG.

South Park: The Fractured but Whole — сиквел ролевой комедии «South Park: Палка истины». Новую игру, в отличие от первой, создаёт не Obsidian Entertainment, а одна из внутренних студий Ubisoft, но это тот случай, когда было куда важнее сохранить не геймдизайнеров, а сценаристов. Новые же геймдизайнеры пообещали сделать боевую систему куда многограннее и интереснее. Правда, потом начались упомянутые выше переносы, так что теперь навыки новых разработчиков впору ставить под сомнение... но, если подумать, «Палку истины» тоже переносили неоднократно — «щикарной» ей это стать не помешало.

 
 
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Видео South Park: The Fractured but Whole (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 16 июня 2016 годаТрейлер, презентация, дата выхода и детали игры South Park: The Fractured but Whole 15 сентября 2016 годаSouth Park: The Fractured But Whole не выйдет в этом году 13 мартаВыход South Park: The Fractured but Whole снова откладывается
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South Park: The Fractured But Whole не выйдет в этом году

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