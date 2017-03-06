 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Игра по «Аватару» от авторов The Division Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры Рецензия и отзывы на игру Psychonauts in the Rhombus of Ruin Объявлена дата выхода сериала «Американские боги» Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comcollider.com Прямая ссылка на новость:

Starz отказался от многосерийной драмы Алехандро Гонсалеса Иньярриту

Многострадальный проект оскароносного Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Один процент» остался без крыши над головой. Кабельный канал Starz бросил его на произвол судьбы, так и не начав производство. Но пациент скорее жив — студия MRC по-прежнему в деле, как и исполнительница главной роли Хилари Суонк («Малышка на миллион»). А вот Эда Хелмса («Мальчишник в Вегасе», «Замедленное развитие») заменил Грег Киннер («Лучше не бывает»).

Справедливости ради стоит сказать, что производство откладывалось из-за самого Алехандро Гонсалеса Иньярриту, твёрдо решившего снимать десятисерийный проект в своём фирменном стиле — в хронологической последовательности и в натуральных локациях.

Сериал повествует о семье бедных фермеров, пытающейся спасти дело всей своей жизни от финансового краха. Киннер предстанет в образе главы семьи, в Суонк перевоплотится в его жену. Есть шанс, что к ним присоединится Эд Харрис, если выкроит время между съёмками в «Мире Дикого Запада».

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступает бравый квартет в составе Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Александра Динелариса, Николаса Джакобоне и Армандо Бо, чья работа над сценарием «Бёрдмэна» была отмечена «Оскаром». Мексиканский творец привёл с собой ещё одного компадре — оскароносного Эммануэля Любецки («Выживший»), который срежиссирует пилотный эпизод драмы, задав тон всей визуальной составляющей повествования. Шоураннер проекта — Эми Кауфман («Миллиарды»). Съёмки начнутся в ближайшие месяцы.

+ Обсудить
Темы
 
Один процент
 25 февраля 2015 годаАлехандро Гонсалес Иньярриту снимет сериал про фермера 23 февраляОбъявлена дата выхода сериала «Американские боги» 17 февраляХейли Этвелл сыграет главную роль в мини-сериале «Говардс Энд»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Алехандро Гонсалес Иньярриту снимет сериал про фермера
 
Страждущие фермеры

Тоже интересно

 
Кино Расширенный отрывок без цензуры фильма «Люси»
 
Кино Промо-ролик фильма «Отряд самоубийц»
 
Кино Трейлер фильма «Джейсон Борн»
 
Prison Break — второй трейлер пятого сезона
 
Кино Трейлер фильма «Механик: Воскрешение»
 
Кино Русские постеры: «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика