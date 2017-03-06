Многострадальный проект оскароносного Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Один процент» остался без крыши над головой. Кабельный канал Starz бросил его на произвол судьбы, так и не начав производство. Но пациент скорее жив — студия MRC по-прежнему в деле, как и исполнительница главной роли Хилари Суонк («Малышка на миллион»). А вот Эда Хелмса («Мальчишник в Вегасе», «Замедленное развитие») заменил Грег Киннер («Лучше не бывает»).

Справедливости ради стоит сказать, что производство откладывалось из-за самого Алехандро Гонсалеса Иньярриту, твёрдо решившего снимать десятисерийный проект в своём фирменном стиле — в хронологической последовательности и в натуральных локациях.

Сериал повествует о семье бедных фермеров, пытающейся спасти дело всей своей жизни от финансового краха. Киннер предстанет в образе главы семьи, в Суонк перевоплотится в его жену. Есть шанс, что к ним присоединится Эд Харрис, если выкроит время между съёмками в «Мире Дикого Запада».

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступает бравый квартет в составе Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Александра Динелариса, Николаса Джакобоне и Армандо Бо, чья работа над сценарием «Бёрдмэна» была отмечена «Оскаром». Мексиканский творец привёл с собой ещё одного компадре — оскароносного Эммануэля Любецки («Выживший»), который срежиссирует пилотный эпизод драмы, задав тон всей визуальной составляющей повествования. Шоураннер проекта — Эми Кауфман («Миллиарды»). Съёмки начнутся в ближайшие месяцы.