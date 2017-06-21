Культовый графический роман «Хранители» Алана Мура, над которым писатель работал вместе с художником Дэйвом Гиббонсом, получил ещё один шанс попасть в телевизор. В экранизации собственности DC Comics заинтересован как нельзя более подходящий для создания необходимой атмосферы кабельный канал HBO, а курировать проект приглашают Дэймона Линделофа — автора недавно завершившегося сериала «Оставленные». Переговоры по его участию в проекте только начались, да и сам он находится ещё в зачаточной стадии.

В 2009 году в кинопрокат вышел одноимённый фантастический боевик Зака Снайдера, где главные роли сыграли Джеки Эрл Хейли, Патрик Уилсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Мэттью Гуд и Билли Крудап.

Это не первая попытка HBO взяться за «Хранителей» Алана Мура. В позапрошлом октябре канал уже беседовал с режиссёром полнометражного фильма о перенесении комикса на телеэкраны, но разговоры так и остались разговорами. В нынешнем многосерийном проекте Снайдер никак не задействован.

Впервые «Хранители» увидели свет в 80-х годах прошлого века в качестве ограниченной серии из 12 комиксов, а позже были переизданы в виде графического романа. События разворачиваются в альтернативной реальности 80-х. Сверхдержавы США и СССР находятся на грани ядерной войны, а супергерои объявлены вне закона. Многие из них вернулись к обычной жизни, но некоторые продолжают тайно помогать властям. В центре истории — инициированное правительством убийство супергероя, раскрыть которое намерены его бывшие соратники. Но взявшись за расследование, борцы с преступностью вскоре узнают о заговоре невероятных масштабов, грозящем гибелью всему человечеству.

HBO пока что воздерживается от официальных комментариев.