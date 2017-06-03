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Первоисточники: www.comingsoon.nettvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:

Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года

Чем дальше, тем мрачнее. Поклонники «Игры престолов» едва оправились от новостей о том, что седьмой и восьмой сезоны сериала укоротили, а возвращение перекочевало с весны на лето, как подоспел ещё один удар. Программный директор HBO Кейси Блойс сообщил о высокой вероятности почти двухлетнего перерыва между выходом грядущего сезона и премьерой заключительного.

Однако никакой конкретики в этом вопросе пока нет, о чём Блойс и рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly:

Шоураннерам ещё предстоит написать сценарий восьмого сезона и разработать график съёмок. Ситуация прояснится, когда Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс возьмутся за работу.

Ясное дело, подстёгивать создателей и загонять их в жёсткие временные рамки никто не будет — с безусловным хитом эфира собираются попрощаться на высокой ноте, поэтому готовы терпеливо ждать результата. Подобного смирения ожидают и от публики.

Вдобавок Блойс подтвердил предыдущие заверения авторов «Игры престолов», сообщивших о нежелании участвовать в создании грядущих приквелов, количество которых в процессе естественного отбора может ограничиться одним, невзирая на то, что сейчас в разработке находится не менее пяти. Бениофф и Уайсс заявили, что желали бы наслаждаться просмотром будущего сериала в качестве зрителей, которым нет нужды печься о сценарии и производственных проблемах.

Седьмой семисерийный сезон «Игры престолов» стартует на канале HBO 16 июля.

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