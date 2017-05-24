«Игра престолов» — трейлер седьмого сезона

Кабельный канал HBO поделился с публикой трейлером седьмого сезона «Игры престолов». Сериал, напоминаем, вернётся в телевизионный эфир в необычное для него летнее время, а именно 16 июля.

В укороченный седьмой сезон фэнтезийной эпопеи вошли всего лишь семь эпизодов, благодаря чему, по заверениям создателей, и события будут развиваться куда стремительнее, чем в предыдущих телеглавах.

Судя по кадрам из трейлера седьмого сезона «Игры престолов», Дейенерис Таргариен со свитой, армией и драконами благополучно добрались до Вестероса; в Королевской гавани после гибели всех своих отпрысков царит вдова Роберта Баратеона Серсея, опираясь на поддержку брата-любовника Джейми Ланнистера, а Король ночи во главе своего бессмертного воинства неуклонно продвигается на юг. В общем, эпическая битва живых и мёртвых неизбежна.

Среди режиссёров продолжения числятся новичок в проекте Мэтт Шекман («Фарго») и старая гвардия «Игры престолов» в лице Джереми Подесвы, Марка Майлода и Алана Тейлора. На посту шоураннеров продолжают трудиться бессменные Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.