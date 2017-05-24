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ИГРЫ
 
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Valve наняла разработчиков Kerbal Space Program

Пусть Valve растеряла всех сценаристов и уже явно не планирует делать те игры, которых ждут от них старые фанаты, но это не значит, что они окончательно переключились на поддержку Steam и своих сетевых блокбастеров. Что-то новое в недрах студии зреет до сих пор — не зря же Valve прибрала к рукам часть инди-команды Squad.

Squad известна одной-единственной игрой: Kerbal Space Program. Если верить Steam Spy, то со дня релиза в апреле 2015 года игру купили свыше 1,7 миллиона пользователей — неудивительно, что Valve обратила на небольшую команду разработчиков своё пристальное внимание.

Что они будут делать, оказавшись под сенью Valve, остаётся лишь гадать, но мы бы поставили на какой-нибудь VR-аналог их дебютного проекта.

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