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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Многосерийный боевик «Ханна. Совершенное оружие» отправился на Amazon

Телевизионный ремейк истории о девочке-убийце обрёл пристанище. Потоковый сервис Amazon заказал съёмки полного первого сезона экшен-триллера «Ханна. Совершенное оружие», даже не потрудившись для начала отснять пилот — настолько сильна вера в успех проекта.

Одноимённый полнометражный боевик 2011 года с Сиршей Ронан, Эриком Баной и Кейт Бланшетт в главных ролях рассказывает о Ханне — совершенном солдате в облике хрупкой на первый взгляд девочки. Тайна её появления на свет тщательно охраняется властями США. Её миссия — отомстить бывшему начальству отца, экс-агента ЦРУ. Спецслужбы нескольких правительств выходят на след юной убийцы, и смертельная охота начинается.

Соавтор полнометражного оригинала Дэвид Фарр («Ночной администратор») поработает и над сценарием многосерийного варианта, а ещё взвалит на себя обязанности исполнительного продюсера наряду с Марти Адельштейном и Бекки Клементс — коллегами по «Хорошему поведению». Производство курируют NBCUniversal International Studios и Amazon Studios.

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