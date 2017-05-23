Самое продаваемое аниме за 15–21 мая

Неделя Kyoto Animation — у них целых три релиза. Полнометражка «Беззвучный голос» возглавила чарт с 38 002 дисками, а вот у сериалов дела пошли на спад: сдал на предпоследнем томе «Звук! Эуфониум 2» — 5 822 (−428), «Служанка-дракон госпожи Кобаящи» тоже немало потеряла — 3 228 (−312).

Второй том «Академии ведьмочек» уже ниже 3 000 копий — 2 925 (−369), а ведь впереди ещё семь.

«Рок-шоу 2» завершило продажи с показателем в 1 669 Blu-ray, средние по сезону — 2 054, что более чем втрое ниже, чем у первого сезона (6 823).

Вышел финальный том и у «Дикой пляски мечей: Ханамару», и подрос на 1 019 копий — до 13 752. Знаменательный, между прочим, момент — «Ханамару» в первый раз обогнал конкурирующую «Песню для принца 4», которая неделей ранее разошлась тиражом в 13 520. Хотя по средним продажам сезона всё ещё далеко — 16 256 против 29 433.

Боксы: «Рыцари Сидонии: Война девятой планеты» и «Ярость Бахамута: Происхождение» показали сходные результаты — 1 364 и 1 250. Во всяком случае, получше «Атаки на титана»!