Работа над перезапуском серии «Обитель зла» уже началась

«Обитель зла: Последняя глава» (Resident Evil: The Final Chapter) режиссёра-продюсера Пола Андерсона, разумеется, не станет буквально заключительной главой франчайза. Об этом позаботятся люди из компании Constantin Film — держатели прав на производство экранизаций по мотивам видеоигры.

И работа над перезапуском уже ведётся. Сюрприз! То есть, конечно, полная противоположность сюрприза. Банальность!

Во всём виноваты вы сами. А кто ещё? «Обитель зла: Последняя глава» собрала $ 312 млн при бюджете в $ 40 млн, она считается самой кассовой частью франчайза. Больше всех отличились китайцы ($ 159 млн), японцы ($ 36 млн) и американцы ($ 26 млн). Такие машины по печатанию денег просто не выключают — это глупо.

Стало быть, ребут. Он — неизбежен. Интересно, что станет со звездами серии, актрисой Миллой Йовович и её муженьком-режиссёром Полом Андерсоном, который снял четыре фильма из шести «Обителей». Захотят ли они больше денег? Не будем исключать такой возможности, насколько бы она ни казалась маловероятной.

С другой стороны продюсеры всегда могут рискнуть: придумать новый сюжет, найти других персонажей и сделать что-нибудь с жанровой ориентацией, к примеру снять настоящий ужастик.

Хотя кого мы обманываем? Они просто наймут популярных азиатских актёров и всё.