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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Виолетта Эвергарден» — композитор и дата выхода

Экранизация фантастического романа «Виолетта Эвергарден» (Violet Evergarden) от студии Kyoto Animation неожиданным образом получила композитора, формат и дату выхода.

Ещё 1 мая на сайте компании MiracleBus, которая занимается трудоустройством композиторов, появилось объявление, что Эван Колл («Большой Ордер», «Чёрные метки») сочинит музыку к аниме. Причём на его персональной странице указано, что «Виолетта Эвергарден» будет телесериалом и выйдет в 2017 году. А так как к летнему сезону доделать аниме наверняка не успеют, то с определённой уверенностью можно утверждать, что сериал стартует в осеннем сезоне.

Впрочем, здесь может иметь место недопонимание: в «КиоАни» планируют «предварительный показ» «Виолетты Эвергарден» 21 октября. А значит либо сериал сильно подзадержится и стартует одним из последних в сезоне (что, в принципе, не такая уж и редкость), либо всё же начнёт выходить зимой 2018-го.

Некогда профессор Орланд создал человекоподобную машину, чтобы она помогала его теряющей зрение жене Молли, и назвал устройство автозапоминающей куклой. Вскоре изобретением заинтересовались крупные компании, наладили производство, и постепенно роботы, обладающие сказочной внешностью и приятным голосом, начали встречаться по всему миру. В центре повествования одна из таких машин по имени Виолетта Эвергарден, которая работает на почте.

«Виолетта Эвергарден» изначально привлекла наше внимание двумя сказочной красоты буктрейлерами, которые не грех выложить и ещё раз. Наслаждайтесь.

Первый буктрейлер:

 
 

Второй буктрейлер:

 
 
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Темы
 
Видео Виолетта Эвергарден (Violet Evergarden)
 28 мая 2016 годаKyoto Animation анонсировала аниме «Вайолет Эвергарден» 18 марта«Вайолет Эвергарден» — второй буктрейлер
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