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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Неизведанное: Удача Дрейка» меняет концепцию и берёт на главную роль Тома Холланда

Студия Sony Pictures очень своеобразно видит мир. Например, Sony казалось, что перезапуск «Охотников за привидениями» с женским актёрским составом может привести к успеху. Теперь свежий анекдот — переосмысление концепции экранизации игры «Неизведанное: Удача Дрейка»: главный герой теперь подросток и играет его Том Холланд — исполнитель роли Питера Паркера в «Человеке-пауке: Возвращении домой».

Режиссирует кино Шон Леви («Живая сталь»), который, к его чести, умеет снимать и продюсировать проекты с тинэйджерами (сериал «Очень странные дела»).

На эту замечательную идею киношников натолкнула игра-первоисточник, в третьей части можно было играть за юного шалопая Нейтана Дрейка. Сюжет расскажет о том, как юный протагонист корешится с профессиональным вором Салливаном.

В этом даже есть смысл. Вместо того, чтобы снимать клон «Индианы Джонса», они сделают клон «Молодого Индианы Джонса». Говорят, что глава Sony Том Ротман, посмотрев готовую версию «Возвращения домой», лично переформулировал идею франчайза. В какой части тела происходило переформулирование пока не уточняется.

Теперь проекту потребуется новый сценарий, который опишет процесс взросления Дрейка в любимого всеми охотника за сокровищами. Потому что сразу показать «любимого охотника» ну никак нельзя. Похоже, что на помойку отправляется история от Джо Карнахана. Он, кстати, называл свой сценарий почти что звериным по части экшена. Вот студии Sony Pictures явно не жалко и вам не должно.

А потом они удивляются, что экранизации игр проваливаются в прокате.

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Неизведанное: Удача Дрейка
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