Владимир Мединский хочет, чтобы государство делало его работу

Министр по отсутствию планов РФ Владимир Мединский заявил, что у его ведомства больше нет планов повышать стоимость прокатных удостоверений:

Такой идеи нет вообще. Речь не идет о повышении стоимости прокатного удостоверения. У нас дикий, пещерный рынок кинодистрибуции, практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката, так быть не должно.

А раньше такие идеи были — для иностранных фильмов хотели увеличить цену за право проката до 5 млн рублей.

Также Мединский отметил:

Если мы хотим, чтобы наше кино было качественным, чтобы оно существовало, оно развивалось как индустрия, мы должны индустрию кино поддерживать. Так происходит во всех странах мира, нет ни одного исключения, где бы ни старались сохранять и развивать национальный кинематограф, — от Китая до Франции

По мнению министра, искать решение современных проблем надо исключительно в прошлом, мол, когда мы говорим о великом советском кино, мы забываем о том, что оно пользовалось колоссальной поддержкой государства. Также Мединский предложил депутатам госдумы «разработать и поддержать законодательно систему государственного регулирования в сфере российского кино» (короче говоря, пусть кто-нибудь другой думает).