Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- Новые дополнительные цели для ZX Spectrum Next: интернет, упаковка и два джойстика — сборы компьютера бьют все рекорды, до окончания кампании осталось всего полтора дня.
- Новая игра про Диззи будет называться Wonderful Dizzy — действие новой игры для ZX Spectrum будет происходить в Стране Оз.
- Dreamworld Pogie выйдет на ZX Spectrum Next — платформер во вселенной Диззи возвращается на историческую родину.
- Nodes of Yesod спешит на ZX Spectrum Next — ремейк классики появится на новом «Спектруме».
- World of Spectrum объявил конкурс на лучшую игру — в любом жанре и на любом языке, работы можно сдавать до середины октября.
- Найдены Excalibur и Taxi Driver — утерянные игры для ZX Spectrum — испанский сайт раскопал парочку раритетов.
- Twin Dragons закидали деньгами на «Кикстартере» — платформер пользуется популярностью у владельцев NES.
- Утерянная игра En Busca de Mortadelo для ZX Spectrum найдена и приведена в божеский вид — одна из первых работ известного художника на «Спектруме».
- Вышла фанатская игра Castlevania: The Lecarde Chronicles 2 — неплохо выглядит и работает на Windows.
- Ремейк аркады Video Meanies в разработке — версия для Commodore 16 будет портирована на Windows.