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Крис Авеллон работает над Pathfinder: Kingmaker

Популярная настольная ролевая игра Pathfinder получит свою первую полноценную RPG для PC — Pathfinder: Kingmaker.

Пока о ней известно не так уж много, но то, что есть, заслуживает внимания.

Во-первых, над сценарием Pathfinder: Kingmaker работает легендарный и вездесущий Крис Авеллон, из-под чьего пера совсем недавно вышла небезызвестная Prey. Ну а фирма Paizo, породившая Pathfinder, будет пристально наблюдать за тем, чтобы новая игра не выбивалась из канонов имеющегося лора.

Во-вторых, соседствовать с традиционными фишками изометрических RPG будет развитие собственного королевства — фича, которую обещают проработать куда серьёзнее строительства баз из игр-конкурентов.

В-третьих, созданием Pathfinder: Kingmaker занимается студия Owlcat Games. Но не дайте незнакомому названию себя смутить: основана она была выходцами из Nival, когда-то работавшими над «Проклятыми землями», «Демиургами» и «Операцией Silent Storm».

В-четвёртых, студия Owlcat Games входит в состав гиганта Mail.Ru Group. Это, однако, не значит, что игра станет условно-бесплатной. Как раз наоборот: из-за того, что Pathfinder: Kingmaker будет распространяться по модели, привычной для одиночных ролевых игр, Mail.Ru вполне может переложить обязанности по её изданию и продвижению на какую-нибудь другую фирму, обладающую необходимым опытом.

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Pathfinder: Kingmaker (PC)
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