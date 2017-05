Momodora уходит в 3D

Авторы серии Momodora — отличной тетралогии двухмерных игр, части которой постоянно экспериментировали с жанрами и ударялись то в платформер, то в мини-метроидвании, то в «милый Dark Souls», — уже без малого год работают над пятой частью серии, проходящей под логичным кодовым названием Momodora V. Только вот на этот раз инди-разработчики из студии Bombservice решили усложнить себе задачу и сменить привычный, мастерски нарисованный пискель-арт Momodora: Reverie Under the Moonlight на полигональную графику.

Если верить словам из представленной ниже геймплейной демонстрации, то на данный момент разработка Momodora V длится меньше года, а источником вдохновения на сей раз служит не только серия Dark Souls, но и геймкубовская The Legend of Zelda: The Wind Waker. Посмотрим, поможет ли последнее им хоть как-то выделиться, а то ведь трёхмерные Souls-подобные игры сейчас выходят нередко, а делают их довольно крупные студии, так что небольшой инди-команде будет нелегко обратить на себя внимание на фоне конкурентов.

Ну да удачи им.

Тизер: