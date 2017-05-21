Fall of Light — двухмерная смесь Dark Souls и ICO

«Миру нужно больше игр, вдохновлённых Dark Souls!» Если вы не разделяете этой точки зрения, то и следующая пара новостей вас вряд ли заинтересует. Ну а вниманию остальных мы предлагаем Fall of Light — новую разработку от 1C и студии RuneHeads.

Вообще, называть Fall of Light двухмерным клоном Dark Souls было бы не совсем справедливо, ведь она вдохновляется не только этой серией, но и культовой игрой Фумито Уэды под названием ICO. В Fall of Light стареющий рыцарь отправляется со своей дочкой в поход по погрязшему во тьме миру, чтобы найти то место, где на Земле ещё остался свет. Соответственно, мрачная стилистика и жестокие схватки, основанные на блоках, уклонениях и наблюдении за шкалой выносливости, будут соседствовать здесь с необходимостью защищать свою спутницу и водить её за ручку. Остаётся надеяться, что авторам удастся сделать Эсер полноценной героиней, роль которой в геймплее ограничится статусом ценного багажа с лейблом «Не кантовать, внутри стекло!» на лбу.

Авторы обещают 7 классов оружия и 6 техник ведения боя, релиз осенью 2017 (для Windows и MacOS) и полноценную демонстрацию на выставке Gamescom. Ну а пока — дебютный трейлер: