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«Одиннадцать молний: Равновесие Ареса» — трейлер

В осеннем сезоне стартует сериал «Одиннадцать молний: Равновесие Ареса» (Inazuma Eleven: Ares no Tenbin) — новое пополнение известного анимешно-игрового футбольно-фантастического франчайза.

Действие сериала (и одноименной видеоигры, которая выйдет об эту же пору) будет разворачиваться после событий первой игры (и, кажется, после событий 27 эпизода первого сериала), но в параллельной вселенной относительно всех остальных (потому что игнорирует их события).

Сэйю
Рёхей Хаидзаки Хирощи Камия Левай в «Атаке на титана»
Асуто Инамори Аюму Мурасе Щоё Хината в «Волейболе»
Юма Носака Дзюн Фукуяма Лелуш в «Коде Гиасс»
 
 
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Видео Одиннадцать молний: Равновесие Ареса (Inazuma Eleven: Ares no Tenbin)
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