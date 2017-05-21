«Одиннадцать молний: Равновесие Ареса» — трейлер

В осеннем сезоне стартует сериал «Одиннадцать молний: Равновесие Ареса» (Inazuma Eleven: Ares no Tenbin) — новое пополнение известного анимешно-игрового футбольно-фантастического франчайза.
Действие сериала (и одноименной видеоигры, которая выйдет об эту же пору) будет разворачиваться после событий первой игры (и, кажется, после событий 27 эпизода первого сериала), но в параллельной вселенной относительно всех остальных (потому что игнорирует их события).
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Сэйю
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|Левай в «Атаке на титана»
|Асуто Инамори
|Аюму Мурасе
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|Юма Носака
|Дзюн Фукуяма
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