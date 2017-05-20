18if — авторский состав и сэйю

Анонсированный в прошлом году телевизионный сериал студии Gonzo 18if, намеченный к выходу на июль этого года, наконец-то обзавёлся описанием, авторским составом и командой сэйю. Кроме того, стало известно, что в сериале запланировано несколько сюжетных циклов, у каждого из которых будет собственный режиссёр.

История сериала рассказывает о Мире снов, пространстве коллективного бессознательного, наполненном мечтами, желаниями и страхами людей. Каждый раз, когда главный герой Харуто пытается заснуть в своей комнате, его сознание невольно проникает внутрь чужих снов. Однажды он оказывается заперт внутри сна ведьмы, желающей сбежать от её проблемы, болезни под названием «Синдром Спящей Красавицы». Сможет ли Харуто найти выход и вновь вернуться в мир вне сна?