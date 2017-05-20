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АНИМЕ
 
Первоисточники: www.crunchyroll.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

18if — авторский состав и сэйю
Постеры аниме «18if»

Анонсированный в прошлом году телевизионный сериал студии Gonzo 18if, намеченный к выходу на июль этого года, наконец-то обзавёлся описанием, авторским составом и командой сэйю. Кроме того, стало известно, что в сериале запланировано несколько сюжетных циклов, у каждого из которых будет собственный режиссёр.

История сериала рассказывает о Мире снов, пространстве коллективного бессознательного, наполненном мечтами, желаниями и страхами людей. Каждый раз, когда главный герой Харуто пытается заснуть в своей комнате, его сознание невольно проникает внутрь чужих снов. Однажды он оказывается заперт внутри сна ведьмы, желающей сбежать от её проблемы, болезни под названием «Синдром Спящей Красавицы». Сможет ли Харуто найти выход и вновь вернуться в мир вне сна?

Авторы
Главный режиссёр Кодзи Коримото «Магнетическая роза»
Режиссёр первого сюжетного цикла Акира Нищимори «Клин любви», «Бойцовский дух 3»
Сценарист Ацухиро Томиока «Зетмэн», «Клинок и душа»
Дизайнер персонажей Тадащи Оппата режиссёр анимации «Гинтамы»
Композитор Рюдай Абе
Студия Gonzo

Сэйю
Харуто Цукищиро Нобунага Щимазаки Харука Нанасе в «Воле!», Щидо Ицука в «Свидании на жизнь»
Главный герой истории, который попадает в вечные передряги внутри мира снов после встречи с профессором Канзаки и загадочной девушкой по имени Лили.
Кацуми Канзаки Такехито Коясу Щинсуке Такасуги в «Гинтаме», Дио Брандо в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Профессор, изучающий мир снов и «Синдром Спящей Красавицы». Заинтересовался Харуто после его встречи с Лили. В реальности выглядит как неряшливо одетый человек средних лет, но в мире снов принимает форму щеголеватого антропоморфного кота.
Лили Каори Назука Эврика в «Эврике Семь», Наналли Ламперуж в «Коде Гиасс»»
Загадочная девушка, то и дело появляющаяся и исчезающая внутри мира снов. Харуто единственный, кто способен её видеть, и она называет его «старшим братиком».
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Темы
 
18if
 4 декабря 2016 годаАнонс «Аниме 18»
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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