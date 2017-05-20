Nex Machina — дата выхода и трейлер

Студия Housemarque, известная такими зрелищными аркадными шутерами, как Super Stardust Delta, Resogun и Alienation, объявила дату выхода Nex Machina — своего нового проекта, неожиданно анонсированного не только на PS4, но и для Windows.

Дата выхода Nex Machina — 20 июня. С анонсом традиционно поставляется новый трейлер, благодаря которому стало известно, что в этот день игроки получат доступ не только к одиночному режиму, но и к кооперативу (не сетевому, увы).

Nex Machina — этакое любовное послание шутерам из аркадных автоматов. Даже работают над ним не только ребята из Housemarque, но и легенда среди поклонников жанра — Юджин Джарвис, создавший Robotron 2048 и Smash TV. В Nex Machina найдётся место и ярким, едва ли не ретро-неоновым цветам. И сетевой таблице рекордов. И занятной фиче: возможности выбрать любого игрока в таблице и посмотреть запись его прохождения, чтобы разобраться, как ему удалось такое свершение. А чтобы пробегать основную кампанию раз за разом не надоело, в игре будет альтернативный режим прохождения миссий с разнообразными модификаторами.