Трейлер Little Nightmares намекает на что-то новое

Новый трейлер Little Nightmares напоминает, что эта атмосферная игра уже поступила в продажу и была тепло принята критиками из разных именитых изданий. Но интереснее всего в ролике не это, а небольшая сцена в финале, явно намекающая на что-то новое. Предположительно — на DLC.

Сама игра вышла на PS4, Xbox One и Windows ещё 28 апреля. Мы, в свою очередь, взяли у авторов интервью, опубликовали рецензию и записали стрим с полным прохождением (к добру или к худу, но игра оказалась непродолжительной), так что если вы ещё не определились со своим отношением к Little Nightmares, то мы в этом обязательно поможем.