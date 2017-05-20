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Трейлер Little Nightmares намекает на что-то новое

Новый трейлер Little Nightmares напоминает, что эта атмосферная игра уже поступила в продажу и была тепло принята критиками из разных именитых изданий. Но интереснее всего в ролике не это, а небольшая сцена в финале, явно намекающая на что-то новое. Предположительно — на DLC.

Сама игра вышла на PS4, Xbox One и Windows ещё 28 апреля. Мы, в свою очередь, взяли у авторов интервью, опубликовали рецензию и записали стрим с полным прохождением (к добру или к худу, но игра оказалась непродолжительной), так что если вы ещё не определились со своим отношением к Little Nightmares, то мы в этом обязательно поможем.

 
 
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Темы
 
Видео Little Nightmares (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 29 апреляИнтервью с создателями Little Nightmares 30 апреляРецензия и отзывы на игру Little Nightmares 2 маяКГ играет: Little Nightmares
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Рецензия и отзывы на игру Little Nightmares
 
Интервью с создателями Little Nightmares
 
КГ играет: Little Nightmares

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