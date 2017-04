Интервью с создателями Little Nightmares

А мы продолжаем демонстрировать свой странный подход к интервью, взятым во время «Игромира», — выкладываем их к релизу соответствующей игры. Причём если поначалу в этом была виновата нехватка времени, то потом нам стало казаться, что в какой-то степени так даже интереснее — есть возможность практически сразу сравнить слова авторов и реальные результаты.

Ну да не суть. Важнее то, что в те далёкие времена мы побеседовали с представителями студии Tarsier и издателя Bandai Namco, отвечающих за стильную игру Little Nightmares. И сегодня вы можете почитать эту беседу... а завтра или чуть позже мы опубликуем и традиционную рецензию.

Для начала расскажите, пожалуйста, о своей студии.

Не вопрос. Tarsier — студия из шведского города Мальмё. У нас в команде примерно 45 человек. Студия зародилась лет десять назад, если не раньше. Где-то в 2004 году, наверное, когда группа студентов придумала концепт под названием The City of Metronome. Не знаю, слышали ли вы о ней: это игра, которая так и не была создана, но о которой нас спрашивают по сей день. Мы презентовали её на E3 (прим.: в 2005 году), и всем она понравилась, но по ряду причин это было неподходящее время для проекта. Так игра и осталась чем-то, что мы мечтали сделать. За последние 10 лет мы поработали над серией LittleBigPlanet, Tearaway и Rag Doll Kung Fu, но желание сделать мрачную игру в странном мире у нас не пропало. Так что когда мы решили вновь стать независимыми, то придумали концепт, когда-то известный под именем Hunger. Мы сделали тизер-трейлер, этакий прототип. Он привёл нас к Bandai Namco, и с тех пор мы работали над игрой, превратившейся в Little Nightmares. По сути, 12 лет спустя мы наконец-то добрались до эволюционировавшей версии своей первой игры, которую не смогли создать.

Стильный вид проекта сразу привлёк наше внимание, но что он представляет собой геймплейно? Это стелс? Головоломка? Ещё что-то?

Да, вот потому мы и называем Little Nightmares «напряжённым приключением», а не хоррором или стелсом: мы хотели добиться игрой очень многих мелочей. Это мрачная история о ребёнке, полная конфликтующих элементов. Дух приключений и детской любознательности, побуждающей забираться в самые жуткие места и играть там, накладывается на страх и сюрреалистичность Чрева.

А что это за место? С одной стороны, оно качается, словно корабль, с другой, похоже на дом или...

Да, Чрево — гигантский плавающий...

...город?

Да. На поверхности располагается лишь малая его часть. Большая часть Чрева скрыта под водой. Поэтому-то всё слегка покачивается туда-сюда. Это, кстати, может влиять и на движение предметов.

Как вы придумали этот мир? Очень уж интересная и странная концепция.

Она родилась из множества элементов. Я, например, хотел взять места, которые не нравятся мне в реальном мире, исказить их, преувеличить... С другой стороны, мы хотели передать то недоверие, которое иногда испытываешь к новому месту: вроде бы там уютно, но что-то не так. С ещё другой стороны, дизайн Чрева и его обитателей — дело рук нашего арт-директора, чьи скетчи и превратились во Чрево, местного шеф-повара и прочее. Дальше ты начинаешь думать: «А в чём же суть этого места?» Добавляешь ребёнка — и вот уже в центре внимания страхи, которые испытывают дети. Страх одиночества. Страх перед миром, смысла которого ты не понимаешь, который построен для взрослых. Но мы всё это дополнительно усиливаем, преувеличиваем, перемешиваем, извращаем, пока не получается что-то совершенно новое. Взять того же шефа — что его только не вдохновило. Допустим, в детстве у вас могла быть жуткая тётушка, которую вам приходилось навещать. Которая почему-то казалась вам гротескной — может быть, из-за поведения или ещё чего. Но если взять эти эмоции и раздуть — в итоге получится местный шеф.

А что за маленькие человечки в плащах?

Это гномы, они живут по всему Чреву. Игрок мало что о них знает, но гномы — самое близкое к друзьям, что его ждёт. Они не будут пытаться тебя убить, даже если тебе будет казаться, что в душе им бы этого хотелось. Иногда они играют, иногда — помогают, иногда — в страхе разбегаются. Что-то вроде местных крыс.

А что насчёт героини? Кто она и почему так выглядит?

Ну, мы хотели, чтобы дизайн Сикс был запоминающимся, поэтому он создан на основе очень простых форм. Плюс мы хотели рассказывать историю через визуальный ряд. По тому, как она выглядит, легко понять, что ей здесь не место. Достаточно сравнить с тем же шефом. Размеры, формы, цвета — всё это передаёт ощущение, что она здесь чужая и ей нужно попасть куда-то ещё.

Как Bandai Namco вышла на эту игру?

Ну, мы постоянно ищем новых партнёров — студии, чьи проекты совпадают с нашим видением гейминга. И одна из таких встреч была со студией Tarsier. Она показала нам свой прототип, и мы тут же влюбились в этот замечательный концепт. Мы незамедлительно вскочили на борт с вопросом и начали обсуждать, как нам сделать эту игру совместно. Общение прошло отлично, и вот мы здесь. Первый раз мы показали Little Nightmares на Gamescom, и мы так радовались этой возможности, что обставили стенд по полной программе, с живыми персонажами и тому подобным.

И как анонс приняли?

Ой, здорово. Мы были очень рады. В какой-то момент мы сильно нервничали, признаю. Мне очень нравится проект, и я верил, что он понравится людям, но наверняка ведь никогда не знаешь. Оставалось скрестить пальцы и открыть стенд. Но в итоге мы были постоянно при деле, публику игра заинтересовала, и это нас очень порадовало.

Для нас это было важно. Bandai Namco в основном знают за Tekken, Naruto, Dragon Ball...

...Dark Souls.

Да, конечно. Но я отвечаю за работу издательства в Европе, и Little Nightmares — один из наших первых европейских проектов, который Bandai Namco издаёт. Так что ещё приносит нечто принципиально новое в наше портфолио.

А что насчёт музыкального сопровождения?

Музыка в игре — часть мира. Вы не услышите спрятанный за кадром оркестр. Скажем, в одной из комнат демоверсии вы видели музыкальную шкатулку, из которой доносилась музыка, но стоит уйти подальше — и тишина возвращается.

Но музыка ведь будет и в других местах?

Ну... если она вписывается. Не может же эта шкатулка раз за разом появляться в разных комнатах. Хотя... шкатулка, преследующая героиню? Это было бы жутковато.

Вашему стелсу только коробки не хватает, чтобы получить одобрение Хидео Кодзимы!

Знаете, а Кодзима-сан ведь заглядывал к нам в студию. Играл в другой наш проект — VR-головоломку Statik. Один из его ассистентов прошёл её невероятно быстро, а Кодзима застрял и просил у него подсказки. Даже запаниковал слегка... ну да сам был виноват.

Длинная будет игра?

Ну, учитывая, как вы проходили демоверсию, — короче, чем мы планировали. Но сейчас мы предполагаем, что среднее прохождение будет длиться 6–8 часов. В ней есть что поисследовать, так что если вы любите обыскивать локации, то прохождение продлится дольше.

То есть в ней будет нелинейность?

Ну, как сказать. В демке вы видели паззл, растянутый на пару комнат. Будет такое. И мы будем постоянно поднимать сложность испытаний и требовать от игрока использования навыков, полученных раньше. Всё-таки вы видели демоверсию, задуманную так, чтобы как можно больше человек смогли дойти до конца и понять, что готова предложить игра. А в самой Little Nightmares челленджа будет побольше.

Но это и не Super Meat Boy. Мы не хотим уничтожать игроков. В Little Nightmares должно быть приятно играть, проникаться атмосферой, исследовать каждый уголок в поисках секретов.

К слову, о заглядывании в каждый уголок. Вы не думали добавить в Little Nightmares поддержку VR? Не вид от первого лица, само собой, а именно возможность посмотреть на происходящее со стороны?

Да, в последнюю пару дней — думаем, потому что нас продолжают об этом спрашивать. Не ожидал этого, врать не буду. Звучит круто, и я полюбил VR за время работы над Statik, но я думаю, что для этой конкретной игры мы ограничимся консолями и PC. За пределами этих комнат есть целый мир, я жажду рассказать все истории, что плавают за его пределами, так что если появится идея, для которой VR покажется чем-то правильным... Чтобы не просто навешивать VR абы как... Игра должна работать. И Little Nightmares работает для консолей и PC. Если что-то будет лучше работать в VR, или на мобилках, или даже в виде настолки — сделаем так. Ну или, может, если нас будут и дальше все упрашивать...

Ну, как минимум это стоит попробовать — вдруг сработает? Игра Lucky’s Tale уже доказала, что платформеры с видом от третьего лица работают в VR не хуже игр с видом из глаз.

Да, в этом есть смысл. Если людям по вкусу VR, то мы только рады — нас-то виртуальная реальность уже заворожила. Нам нравится мир, который мы придумали, нам нравятся эти новые технологии... И если подумать, то камера, которую мы используем, — словно ты заглядываешь в кукольный домик, подглядываешь за кем-то. Это и правда подходит VR... но, повторюсь, мы никогда не согласимся просто налепить VR поверх готовой игры, наплевав на то, что от результата всех будет тошнить. Если уж делать, то так, чтобы оно работало.

Всё-таки важно правильно выбирать формат для каждой конкретной истории. И историю Сикс мы хотим рассказать вот так. Но если Little Nightmares понравится публике, то мы будем рады продолжить рассказывать об этом мире. Как именно — не знаю, увидим. Может, и через VR, однако пока лучше не забегать вперёд. Но слышать все эти предложения, бесспорно, приятно. Возможно, нам и правда стоит копнуть в этом направлении.

При этом сам я согласен, что иметь этот дополнительный уровень погружения было бы здорово. Когда я работаю над Statik, я даже как-то забываю о мире снаружи. Впечатления... сильные.

Должен сказать: было немного странно узнать про Little Nightmares, а потом выяснить, что раньше авторы этой игры работали над серией LittleBigPlanet.

О, да. Впрочем, вы ведь играли в LittleBigPlanet PS Vita? Там были отдельные маленькие элементы... Я бы сказал, что в итоге это была самая мрачная часть LittleBigPlanet. Само собой, работая над чужим франчайзом, ты стараешься держаться в его рамках, но всё-таки то тут, то там мы думали: «Ой, да ладно. Ну немножко-то можно». Так что да, отголоски наших особенностей там проглядывали.

Странное ощущение, на самом деле. Little Nightmares кажется одновременно и совершенно иной, и во многом похожей на LittleBigPlanet. Схожий платформинг, перетаскивание предметов...

Да, бесспорно, мы перенесли в Little Nightmares свой былой опыт — было бы глупо этого не сделать. Мы хотели создать игру, мир в которой казался бы настоящим, чтобы с ним хотелось контактировать. И было бы глупо игнорировать десять лет опыта, в течение которых мы в частности много работали с LBP и интерактивностью, просто чтобы не вызывать ассоциаций. Ну здорово у них это вышло. А у наших дизайнеров полно опыта работы с подобными механиками. Вот и получилось этакое объединение: это всё ещё игра, которую мы мечтали создать, но теперь в этом помогают десять лет опыта разработки.

Стиль у игры, конечно, классный. Более... европейский, что ли? Без японской милоты или американской боязни рисков. Действительно вызывает ассоциации с ночными кошмарами.

Да, в этом плане нам очень повезло, что мы столкнулись с Bandai Namco: компании этот стиль тоже пришёлся по вкусу. Она увидела, чего мы старались добиться, и не пыталась подтолкнуть нас в сторону чего-то более азиатского или американского. Она одобрила именно то, что мы хотели сделать. Так что наша разработка до сих пор сохранила тот независимый дух, когда мы спокойно делаем именно то, что нам, на наш взгляд, хорошо удаётся. И здорово, что людям это по нраву.

Возвращаясь к обследованию уголков: а будут ли в игре секреты, которые надо находить? Что-нибудь, что надо собирать, например?

Ну... как я и сказал, исследование Чрева — большая часть игры. Мы хотим, чтобы людям хотелось исследовать Little Nightmares, а не бездумно бежать вперёд от сюжетного фрагмента к сюжетному фрагменту. Чтобы вы видели щель в стене, решали её обследовать и узнавали что-то, что поможет понять историю игры. Скажем, в Portal это было сделано здорово: там был довольно очевидный ход за стену, где ты узнавал, что «торт — это ложь». И ощущение, что ты нашёл что-то секретное, работало отлично. Плюс это ведь в духе детского любопытства — забираться в такие уголки. В них-то мы и будем прятать секреты.

Любопытство — страшная сила. Когда мы играли в демку, то первые несколько минут провели, вытаскивая тапочки из-под кровати с мыслью: «Мы должны собрать их все!»

На Gamescom была китаянка по имени Вэнг. Так я ни разу не видел человека, анализировавшего эту демоверсию так же глубоко. Она меня поразила... она мне даже писала потом из-за этих тапочек. Думала о них несколько дней, вывела теорию... Здорово было. Приятно видеть, что люди думают над нашей игрой и тем, что в ней есть, потому что мы надо всем этим действительно думали и надеялись, что хоть кто-то это заметит. Хотя скорее всего, никто ничего не заметит и мы будем рыдать, пока не уснём.