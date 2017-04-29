Amazon оформил сериалу «З: Начало всего» второй сезон

Биографическая драма о жизни Зельды Фицджеральд «З: Начало всего» получила от Amazon продление на второй сезон. Низкие рейтинги и слабый зрительский отклик сделали закрытие сериала делом решённым, однако потоковый сервис всё же усмотрел в проекте потенциал и дал второму сезону зелёный свет.

Экранизация романа Терезы Энн Фаулер «Z — значит Зельда» повествует о жизни Зельды Сейр Фицджеральд (Кристина Риччи): о её знакомстве с писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом (Дэвид Хофлин), об их судьбоносной встрече в 1918 году и последующем супружестве.

Второй сезон продолжит рассказ о совместной жизни четы Фицджеральд, полной страсти, скандалов и вечеринок, описанных Скоттом Фицджеральдом в своём знаменитом романе «Великий Гэтсби», и вдобавок расскажет обо всём, что привело Зельду к проблемам с психикой и их тяжёлым последствиям.

Авторы первого сезона Доун Прествич и Николь Йоркин продолжат работу над проектом, оставшись его исполнительными продюсерами наряду с Памелой Коффлер, Кристиной Вакон и исполнительницей главной роли Кристиной Риччи.