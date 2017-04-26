Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 223: Херовый флешмоб

Аудиоверсия:
-
- 1
- 287
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1530 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:01:20 —
|Сборы «Форсажа 8» и начало разработки спин-оффа
|00:07:25 —
|Уилл Смит станет синим Джинном
|00:11:09 —
|Какой будет «Бэтгёрл» Джосса Уидона
|00:18:24 —
|Кевин Файги о Человеке-пауке в MCU, «Стражах галактики 3», фильмах с рейтингом R
|00:25:33 —
|«Дэдпул 2», «Люди Икс: Новые мутанты» и «Люди Икс: Тёмный Феникс» в 2018 году
|00:28:16 —
|Даты премьер «Аватаров»
|00:33:23 —
|Новые правила Фонда кино
|00:41:02 —
|Сарик Андреасян ищет таланты
|00:46:25 —
|Евгений побывал в Калининграде
|00:52:28 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:26:52 —
|«Родина» — шестой сезон (обсуждение со спойлерами)
|01:30:41 —
|Евгений о «Легионе»
|01:32:40 —
|Зачитываем отзывы
|01:33:57 —
|«Идеальный пиксель» — ретро-уголок Михаила Судакова
|01:37:24 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание