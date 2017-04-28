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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comtvline.com Прямая ссылка на новость:

Дэмьена Шазелла затянул телевизионный «Водоворот»

Свежеиспечённый обладатель «Оскара» Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд») задумал покорить телевизионные вершины и взялся за музыкальную драму «Водоворот» (The Eddy), действие которой развернётся в современном мультикультурном Париже. Слишком далеко уходить от атмосферы своей сверхуспешной полнометражки автор не собирается — в центре многосерийной истории окажутся клуб, его владелец, музыкальная группа и большой переменчивый город.

Сценарий к сериалу напишет талантливый британец Джек Торн («Молокососы», «Электрические сны Филипа К. Дика»). В исполнительных продюсерах числятся Алан Пол («Мир Дикого Запада», «Клиент всегда мёртв») и композитор — обладатель премии «Грэмми» Глен Баллард.

Ведутся активные переговоры с кабельными каналами и потоковыми сервисами в поисках пристанища для проекта, и, учитывая востребованность Шазелла, можно не сомневаться в их успешности.

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Водоворот
 4 апреля 2016 годаBBC нашёл сценариста для «Тёмных начал»
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