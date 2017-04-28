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Alien: Covenant In Utero показывает рождение Чужого

Пару дней назад пользователи Oculus Rift смогли первыми приобщиться к Alien: Covenant In Utero — VR-проекту, основанному на фильме «Чужой: Завет». Что до владельцев других VR-систем (Samsung Gear VR, Google Daydream View, HTC Vive и PlayStation VR), то они доступ к Alien: Covenant In Utero получат лишь 10 мая.

Но стоит ли оно того? Ну, тут надо учесть несколько пунктов:

  • Это, на самом деле, не игра, а фильм с 360-градусным обзором;
  • Фильм этот длится всего 3 минуты или около того;
  • Он бесплатен.

Итого, если у вас есть VR-шлем и любовь ко вселенной Чужих, то пропускать Alien: Covenant In Utero было бы неразумно. Не каждый день вам предлагают увидеть рождение одного из этих монстров от его лица.

 
 
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Видео Чужой: Завет Alien: Covenant In Utero (PC, PlayStation 4)
 4 январяVR-путешествие в мир «Чужого: Завета» 27 апреля«Чужой: Завет» — пролог
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