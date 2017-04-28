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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Канал HBO сделает сериал по мотивам фильма «Плутовство»

Канал HBO любит политическую сатиру, особенно хорошо у него получается закрывать соответствующие сериалы после первого сезона (да, не забудем и не простим инцидент с «На грани»). Но чтобы закрыть сериал, сперва нужно запустить сериал.

Поэтому HBO планирует шоу «Плутовство». Речь идёт о телевизионной адаптации одноимённого фильма 1997 года режиссёра Барри Левинсона.

В оригинальной комедии политолог (Роберт Де Ниро) обращается за помощью к кинопродюсеру (Дастин Хоффман) для создания вымышленной войны в целях отвлечения внимания публики от президентского сексуального скандала.

Левинсон заведует разработкой сериала по мотивам и, может быть, срежиссирует пилотную серию по сценарию драматурга Раджива Джозефа.

А теперь внимание! Плутовство от HBO в действии. По их плану, сериал, конечно, коснётся тем оригинального фильма, но потом быстро переключит внимание зрителей на бизнес и развлекательную индустрию. Мол, в 21 веке с правильными информационными и социальными инструментами небольшая группа специалистов может сфабриковать какую угодно реальность и нет смысла зацикливаться на политических фейковых новостях.

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