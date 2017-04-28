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КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Акива Голдсман срежиссирует новую экранизацию романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»

Классический роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» (или «Порождающая огонь») опять зажжёт в кинотеатрах. Первоисточник подошёл компании Blumhouse, которая, как известно, любит вкладывать мало и зарабатывать очень много. У Blumhouse выдался замечательный год — посмотрите на сборы скромных триллеров «Сплит» и «Прочь».

В первоисточнике девочку с пирокинетическими способностям похищает тайная правительственная организация, чтобы использовать её могучий дар в качестве оружия. Да, такое можно снять миллионов за 15 долларов, но не больше.

Режиссёром проекта моментально сделали Акиву Голдсмана. У мистера Голдсмана есть «Оскар» за сценарий драмы «Игры разума». В последнее время он работал над сюжетом «Трансформеров: Последнего рыцаря». С трудами Стивена Кинга он встречался, когда адаптировал сюжет «Тёмной башни». С Blumhouse Голдсмана связывает серия «Паранормальное явление», где он числился исполнительным продюсером.

В производстве и выпуске новой версии «Воспламеняющей взглядом» также участвует студия Universal по одной причине — она выпускала оригинальное кино 1984 года с Дрю Бэрримор в главной роли.

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Воспламеняющая взглядом
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