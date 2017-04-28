Джесси Айзенберг снимет комедийный сериал про поиски работы

Актёр Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена», «Иллюзия обмана 2») практикует свои навыки сценариста и постановщика в театре (но видят это единицы). Все перечисленные нетипичные таланты пригодятся для производства комедийного сериала The Market.

Главный герой истории — недавно овдовевший Гарольд Кацман, который переезжает в Питтсбург, где живёт его взрослый сын Стэн (Айзенберг). Когда они оба теряют работу из-за сложной экономической ситуации в Америке, то вынуждены вместе искать новое место для заработка.

Компания Дж. Дж. Абрамса Bad Robot Productions продюсирует сериал.

Также Айзенберг занимается разработкой сериала Bream Gives Me Hiccups — экранизации одноимённого сборника его собственных рассказов.