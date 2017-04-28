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Первоисточники: wegotthiscovered.comew.com Прямая ссылка на новость:

Трой Даффи готовит сериал-приквел «Святые из трущоб: Начало»

Культовый боевик «Святые из трущоб» — один из тех проектов, которым преданные фанаты готовы простить даже сильно недотянувший до оригинала сиквел, лелея мечту о возвращении Макманусов на большой экран. По заверениям отца «Святых» Троя Даффи, он вот уже несколько лет работает над тем, чтобы так или иначе продолжить историю, но до сих пор все попытки по разным причинам терпели неудачу.

Первые новости о возможной многосерийной версии криминальной чёрной комедии появились ещё в 2011 году, в 2014-м предпринимались попытки снять третью полнометражку под названием «Святые из трущоб 3: Легион». В 2015 году продолжить кинодилогию в сериальном формате собиралась продюсерская студия IM Global Television, которая нынче живо интересуется масштабными проектами вроде тёмного фэнтези «Чёрный отряд» и приключенческого боевика «Кинг-Конг: Остров черепа».

Нынче же эпопея с возвращением братьев Макманусов в строй получила вот такое продолжение:

 
 

Итак, по словам Дэвида Делла Рокко, грядёт многосерийный приквел «Святые из трущоб: Начало» от Троя Даффи и студии Don Carmody Television. Подробностей о нём, правда, пока нет никаких: творческая команда и актёрский состав неизвестны, равно как и сюжет, канал трансляции и дата выхода. Зато уже сейчас все желающие могут посетить официальный сайт проекта и оформить предзаказ. Особо ярые поклонники получат возможность увидеть первый сезон «Начала» целиком до его официальной премьеры в эфире, заказав модную коробку с DVD и целым набором рекламной продукции с символикой франчайза. Правда, цена у такого удовольствия внушительная — без малого 600 долларов.

Главных персонажей — брутальных и харизматичных братьев Коннора и Мёрфи Макманусов — в обеих частях «Святых из трущоб» сыграли Шон Патрик Флэнери и уже давно и успешно сражающийся с армиями зомби Норман Ридус. Шансы на то, что их каким-то образом привлекут к съёмкам предыстории-перезапуска, фактически равны нулю — сыграть молодых братьев-ирландцев постаревших Флэнери и Ридуса вряд ли позовут. Версия телепроекта 2015 года предполагала задействовать обоих актёров в качестве исполнительных продюсеров.

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Видео Святые из трущоб Святые из трущоб: Начало
 8 июня 2015 года«Святые из трущоб» засобирались в телевизор
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