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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Дурочка» — сэйю

Июньский выпуск журнала Weekly Shounen Magazine представил команду сэйю, которые будут работать над телевизионной экранизацией комедийной ёнкомы Хироюки «Дурочка» (Aho Girl), выходящей в июле этого года.

Сэйю
Ёщико Ханабатаке Аои Юки Мадока Канаме в «Волшебнице Мадоке Магике», Таня Дегурачёфф в «Военной хронике маленькой девочки»
Акуру Акуцу Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Саяка Сумино Саяка Харада Ай-чан в «Тававе по понедельникам», Чия в «Предсказательницах из Мейрочо»
Пёс Дайске Намикава Вэйвер Вельвет в «Судьбе: Ноль», Хисока в «Охотнике x Охотнике»
Ёщие Ханабатаке Ёко Хикаса Фарнеза в «Берсерке», Кёко Киригири в «Данганронпе»
Председательница группы общественной морали Сумире Уесака Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки в «Флотской коллекции»

Авторы
Главный режиссёр Кейдзоу Кусакава «Кампионе!», «Лиричная волшебница Наноха 2»
Режиссёр Щинго Тамаки
Сценарист Такащи Аощима «Лаборатория любви», «Котоура-сан»
Дизайнер персонажей Масаказу Ищикава «Кампионе!»
Студия Diomedea

Действие вертится вокруг Ёщико — по-настоящему глупой школьницы, неспособной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.

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Дурочка (Aho Girl)
 7 февраля«Дурочка» — анонс
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Подкасты
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