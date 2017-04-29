«Дурочка» — сэйю

Июньский выпуск журнала Weekly Shounen Magazine представил команду сэйю, которые будут работать над телевизионной экранизацией комедийной ёнкомы Хироюки «Дурочка» (Aho Girl), выходящей в июле этого года.

Действие вертится вокруг Ёщико — по-настоящему глупой школьницы, неспособной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.