Дэвиду Эйру предлагают режиссуру ремейка «Лица со шрамом»

Дэвид Эйр («Отряд самоубийц») заинтересовал студию Universal в качестве режиссёра ремейка «Лица со шрамом» (Scarface).

Антуан Фукуа покинул проект и оставил после себя актёра Диего Луна («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»), который должен переиграть Аль Пачино из фильма Брайана де Пальма. Кстати, неизвестно сможет ли Диего сохранить своё место после смены режиссёрского режима.

Забавный факт: именно Фукуа поставил «Тренировочный день» по сценарию Эйра.

Оскароносные Братья Коэны недавно отполировали сценарий Джонатана Хермана («Голос улиц», «Призрак в доспехах»). Новая адаптация старого сюжета развернётся в современном Лос-Анджелесе.

Премьера намечена на 10 августа 2018 года. Всегда удивляешься точной датой выхода, когда у фильма официально нет главного постановщика и полного актёрского ансамбля.

Эйр только что закончил производство городского фэнтези «Яркий» с Уиллом Смитом для Netflix. Также он планирует снять «Сирен Готэма», как несложно догадаться, ещё одно кино из расширенной киновселенной DC.