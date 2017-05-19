Анонс аниме ««Поупэлль из города дымоходов»»

Анонсирован анимационный фильм по иллюстрированной книге «Поупэлль из города дымоходов» (Entotsu-chō no Poupelle), выход которого намечен на 2019 год. Режиссурой фильма займётся непосредственно автор книги Акихиро Нищино.

Сюжет рассказывает о городе, окружённом стеной высотой в четыре километра. В городе полно дымоходов, а дым застилает небо, и никто из местных жителей даже не знает, как оно выглядит. Однажды в ночь Хэллоуина курьер случайно теряет сердце, которое должен был доставить, и после долгих и безуспешных попыток отыскать его в дыму он сдаётся и оставляет пропажу. Сердце же продолжает биться там, где упало, посреди города дымоходов…