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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме ««Поупэлль из города дымоходов»»

Анонсирован анимационный фильм по иллюстрированной книге «Поупэлль из города дымоходов» (Entotsu-chō no Poupelle), выход которого намечен на 2019 год. Режиссурой фильма займётся непосредственно автор книги Акихиро Нищино.

Сюжет рассказывает о городе, окружённом стеной высотой в четыре километра. В городе полно дымоходов, а дым застилает небо, и никто из местных жителей даже не знает, как оно выглядит. Однажды в ночь Хэллоуина курьер случайно теряет сердце, которое должен был доставить, и после долгих и безуспешных попыток отыскать его в дыму он сдаётся и оставляет пропажу. Сердце же продолжает биться там, где упало, посреди города дымоходов…

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Поупэлль из города дымоходов (Entotsu-chō no Poupelle)
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