Netflix готовит телеприквел кукольного фильма «Тёмный кристалл» Джима Хенсона

Потоковый сервис Netflix запускает в разработку многосерийный приквел фэнтезийного кукольного фильма «Тёмный кристалл» Джима Хенсона («Маппет-шоу», «Лабиринт»). Кинокартина 1982 года повествует о волшебной планете Тра, где давным-давно произошёл раскол магического артефакта — тёмного кристалла. После раскола владевший кристаллом народ разделился на добрых мистиков и злобных скекси, и царившему покою пришёл конец. Скекси вознамерились поработить мир, попутно истребив остальные расы.

Действие десятисерийного приквела «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» происходит на той же планете Тра задолго до событий оригинального фильма. Трое представителей расы гелфлингов раскрыли ужасающую тайну могущества скекси и отправились в эпическое путешествие, чтобы разжечь пламя восстания и спасти мир.

По словам Синди Холланд, вице-президента по оригинальному контенту Netflix, сериал объединит в себе искусство кукольной постановки, мощную историю и современные цифровые и визуальные эффекты.

Режиссёрское кресло займёт Луи Летерье («Невероятный Халк», «Иллюзия обмана»). За сценарий возьмутся Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз и Хавьер Грилло-Марксуа. Вдобавок они выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Летерье, Лизой Хенсон, Холли Стэнфорд и Ритамари Перуджи. Производственный процесс на контроле у The Jim Henson Company. Съёмки начнутся этой осенью.