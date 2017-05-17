Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 226: Сумбурно елозящий

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Содержание
|00:03:17 —
|«Стражи галактики 2» в IMAX
|00:05:31 —
|Обсуждение «Чужих»
|00:17:04 —
|Два фильма с Джонни Деппом
|00:19:21 —
|Евгений об отдыхе в Финляндии
|00:22:22 —
|Трейлер «Бегущего по лезвию 2049»
|00:25:10 —
|Перезапуск «Хеллбоя»
|00:33:20 —
|Экранизация нового романа от автора «Марсианина»
|00:34:37 —
|Клифф Кёртис сыграет во всех «Аватарах»
|00:36:39 —
|Биографический фильм о Брюсе Ли
|00:40:41 —
|Новый экш-триллер с Лиамом Нисоном
|00:43:07 —
|Contra на больших экранах силами китайского кинематографа
|00:45:46 —
|Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне в экшене Ex-Baghdad
|00:48:08 —
|Трейлер без цензуры «Спасителей Малибу»
|00:50:32 —
|Подростки Икс и прочие мутанты студии FOX
|00:58:15 —
|М. Найту Шьямалану доверят больше денег
|00:59:06 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:23:10 —
|«Меч короля Артура» (обсуждение)
|01:34:43 —
|Юра о фильме «Прочь»
|01:40:51 —
|Звёзды Голливуда, владеющие боевыми искусствами
|01:47:27 —
|Благодарим наших спонсоров
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