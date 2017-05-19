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КИНО
 
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«Чужой: Завет» – рейтинг и оценки критиков

К «Прометею» вышло достойное продолжение – Ридли Скотт не изменил себе и снова снял кино про тупых космонавтов, которые из-за несоблюдении техники безопасности попали на обед к монстру.

Впрочем, несмотря на утверждение выше, критики относительно мягко прошлись по фильму «Чужой: Завет» - рейтинг картины составляет 70%. Фантастическую ленту всё равно хвалят за качество режиссуры, масштаб и символические библейские мотивы. Зато теперь все могут успокоиться – «Прометей» не был случайностью; просто Ридли Скотт именно так видел историю про инопланетных монстров. Дальше можно не строить иллюзий. Но видимо всем было бы спокойнее, если бы в названии вообще не было слова «Alien».

Оценки критиков фильма «Чужой: Завет» и прочих актуальных фильмов в прокате можно посмотреть по ссылкам ниже:

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