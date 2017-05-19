Студия Sony Pictures сделала интересный ход конём — Том Харди исполнит главную роль в фильме «Веном», который срежиссирует Рубен Флейшер («Охотники на гангстеров», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

Сейчас в Sony происходит занятнейшая ситуация, когда Человек-паук находится в совместном владении с Marvel, а все остальные персонажи, связанные с Питером Паркером, остаются в подвешенном состоянии. «Человек-паук: Возвращение домой» выходит через пару месяцев, а съёмки «Венома» стартуют в ближайшее время, чтобы успеть к премьере 5 октября 2018 года.

Харди, до этого сыгравший злодея Бэйна в «Тёмном рыцаре: Возрождении легенды», оказался свободным после закрытия экшен-триллера Triple Frontier. Тут Sonу и воспользовалась моментом, к тому же, как говорят, Том — большой поклонник Венома.

Флейшера привлекли из-за его таланта удачно совмещать мрачность и юмор. Скотт Розенберг («Джуманджи») и Джефф Пинкер («Тёмная башня») напишут сценарий.

С момента его первого появления в 1988 году Веном стал один из самых популярных персонажей в мире Человека-паука, что объясняет желание студии начать свою расширенную вселенную именно с этого фильма. Веном — инопланетный симбиот, которому нужен человек-носитель для выживания, таковым станет Эдди Брок — герой Тома Харди. Пришелец наделяет протагониста невероятными способностями.

«Человек-паук 3: Враг в отражении» режиссёра Сэма Рэйми стал крайне неудачным дебютом для Венома в большом кино.