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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ричард Мэдден, Холлидей Грейнджер и Аннейка Роуз встретятся в «Электрических снах Филипа К. Дика»

Ричард Мэдден («Игра престолов»), Холлидей Грейнджер («Борджиа») и Аннейка Роуз («По долгу службы») встретятся в одном из десяти эпизодов научно-фантастической антологии Amazon «Электрические сны Филипа К. Дика» по рассказам культового американского писателя-фантаста.

История «Создатель Капюшонов» поведает о мире, не тронутом техническим прогрессом, где мутанты-телепаты являются единственным средством связи на дальних расстояниях. Но если в разговоре всегда есть, пусть и невольно, третий лишний, это рано или поздно приводит к неприятным последствиям. И когда в обществе внезапно обретают популярность блокирующие телепатов капюшоны, двум полицейским с непростым прошлым поручают узнать, откуда они взялись. Ричард Мэдден предстанет в образе агента Росса, Холлидей Грейнджер сыграет Онор, а Аннейка Роуз — девушку по имени Мэри.

Эпизод по сценарию Мэттью Грэма («Доктор Кто») режиссирует Джулиан Джаррольд («Корона»). Над другими главами антологии работают Рональд Д. Мур (эпизод «Реальная жизнь»), Майкл Диннер (эпизод «Отец-двойник»), Тони Гризони (эпизод «Безумный бриллиант»). Адаптацией других работ писателя занимаются Дэвид Фарр («Ночной администратор»), Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), Ди Риис и Джек Торн («Молокососы»). Производством заведует Sony Pictures Television.

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