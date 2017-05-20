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Star Wars Battlefront II — дневник разработчиков

Новый дневник разработчиков Star Wars Battlefront II посвящён раскрытию одной важной мысли: нет, основой сюжета игры не будет стоять банальная история о том, как героиня начинала на стороне сил зла, но потом всё поняла, одумалась и переметнулась к добрым и пушистым повстанцам. Вместо этого авторы из студии Motive хотят показать людей, хранивших верность империи не благодаря магии или промыванию мозгов. Людей, искренне считающих, что их дело — правое.

Так что Star Wars Battlefront II не только расскажет, что случилось между 6 и 7 эпизодами киносаги, но и сделает это от лица героини, верной заветам Империи. Интересно.

 
 
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