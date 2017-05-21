Новости аниме — лучшее за неделю

- Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре — это будет уже третий его последний фильм.
- Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи» — ещё один именитый аниме-режиссёр взялся за новую полнометражку.
- «Офисная фауна из Африки» — сэйю — сериал выйдет в мобильном приложении для просмотра аниме на экране смартфона в вертикальном положении.
- «Инуящики» — авторы — новую историю автора «Ганца» будет переносить на экраны очень даже интересная команда.
- Анонс аниме «Денежное поле» — захватывающая (наверное) история талантливого, но алчного бейсболиста.
- Анонс аниме ««Поупэлль из города дымоходов»» — полнометражная экранизация сказочной книжки с картинками.
- «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — сэйю и синопсис — потрясающая история школьницы, которая нашла заброшенную радиостанцию и внезапно стала популярным диджеем.
- «Нора, принцесса и бродячий кот» — авторы и сэйю — короткометражная экранизация эротической игрушки, которую почему-то делают полтора года.
- Анонс аниме «Жрицы с мечами» — кажется, новый сиськоэкшен на подходе.
- 18if — авторский состав и сэйю — студия Gonzo готовит сериал про путешествия в мир снов.