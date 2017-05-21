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Новые сериалы 22–28 мая

Сериальная неделя обойдётся без премьер. За новичков будут отдуваться возвращающиеся в эфир сериалы — семейная драма «Родословная» и комедия «Без обязательств». Вдобавок на отдых отправится очередная партия многосерийных проектов.

Понедельник, 22 мая

 
Конец сезона3
The CW
Девственница Джейн Jane the Virgin

драма, комедия, семейный

В ролях Джина Родригез, Андреа Наведо, Яэль Гробглас, Джастин Бальдони, Энтони Мендес, Айвон Колл

Создатель Дженни Снайдер Урмен

Двадцатая серия драмеди Chapter Sixty Four станет заключительной для третьего сезона сериала.В январе проект получил продление на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Супергёрл Supergirl

фантастика, приключения, боевик

В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус

Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг

Второй сезон сериала завершит двадцать второй эпизод Nevertheless, She Persisted. В январе канал The CW продлил проект на третий сезон.

Видео

Вторник, 23 мая

 
Сезон3
Hulu
Без обязательств Casual

комедия

В ролях Микейла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Линн Барр, Няша Хатенди, Фрэнсис Конрой, Патрик Хьюсингер

Сюжет повествует о вновь съехавшихся молодом холостяке и его недавно разведённой сестре. Вместе они воспитывают её дочь-подростка и помогают друг другу решать проблемы в личной жизни.

 
Конец сезона4
FOX
Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine

комедия, детектив

В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатриз, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти

Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шер

Двадцать первая и двадцать вторая серии под названием The Bank Job / Crime & Punishment завершат четвёртый сезон полицейской комедии. Чуть больше недели назад канал FOX продлил сериал на пятый сезон.

Видео

 
Конец сезона3
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключения, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

Двадцать третий эпизод Finish Line станет заключительным для третьего сезона супергеройской драмы, в январе получившей от The CW продление на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
Булл Bull

драма

В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон

Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио

Первый сезон процедурной драмы завершится двадцать третьим эпизодом под заголовком Benevolent Deception. В марте канал CBS продлил проект на второй сезон.

 
Конец сезона1
NBC
Отличные новости Great News

комедия

В ролях Брига Хилан, Андреа Мартин, Адам Кэмпбелл, Кимри Льюис-Дэвис, Джон Майкл Хиггинс, Оратио Санс

Создатель Трейси Уигфилд

Выход сдвоенного эпизода Carol Has a Bully / Carol's Eleven завершит первый сезон комедийного сериала, который на днях получил от канала NBC продление на второй сезон.

Видео

Среда, 24 мая

 
Конец сезона5
The CW
Стрела Arrow

боевик, приключения, фантастика

В ролях Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Колин Доннел, Уилла Холланд, Дэвид Рэмси, Сюзанна Томпсон

Создатель Грег Берланти

Пятый сезон супергероических метаний Оливера Куина завершит двадцать третья серия Lian Yu. В январе сериал получил продление на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона3
FOX
Империя Empire

драма, музыкальный

В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй

Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг

Третий сезон музыкальной драмы завершится восемнадцатой серией Toil and Trouble, Part 2. В январе сериал получил от телеканала FPX продление на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона1
FOX (US)
Огнестрел Shots Fired

детектив, драма

В ролях Сэна Латан, Стефан Джеймс, Хелен Хант, Ричард Дрейфус, Стивен Мойер, Дервин Фрэнк

Создатель Регги Рок Байтвуд, Джина Принс-Байтвуд

Десятый эпизод под названием Hour 10: Last Dance станет заключительным для первого сезона и сериала — телеканал FOX решил не продлевать проект на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона4
The CW
Сотня The 100

драма, фантастика

В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин

Создатель Джейсон Ротенберг

Четвёртый сезон постапокалиптической драмы завершится тринадцатой серией Praimfaya. В марте канал The CW продлил сериал на пятый сезон.

Видео

 
Конец сезона8
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

Восьмой сезон анимационного сериала завершится восьмым эпизодом Archer Dreamland: Auflösung.

Видео

Пятница, 26 мая

 
Сезон3
Netflix
Родословная Bloodline

драма

В ролях Джейми Макшейн, Кайл Чандлер, Тейлор Рувьер, Норберт Лео Батц, Линда Карделлини, Бен Мендельсон

Создатель Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниел Зелман

В крепком семейном клане Рэйбёрнов начинаются большие проблемы, когда домой возвращается блудный сын Дэнни.

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