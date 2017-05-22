Японская индустрия манги монструозна. Каждый год радостно стартуют сотни новых сериалов, а затем спешно покидают наш бренный мир. От силы десятая часть всех новинок добивается популярности и проживает хотя бы пару лет. От силы десятая часть выживших получает аниме-экранизации. От силы десяток манга-сериалов официально доходит до России. И в нашей новой нерегулярной рубрике мы постараемся знакомить вас с самыми интересными новинками отечественных манга-издателей. Ну а что подходит лучше для начала разговора про мангу, чем, собственно, история о том, как эта манга создаётся?

Быть мангакой — боль

В мечтах о славе, доступной лишь горстке избранных авторов манги, наши герои принимают решение вступить на этот тернистый путь. Творческий дуэт, который состоит из способного художника Моритаки Масиро и талантливого писателя Акито Такаги, станет новой легендой в мире манги! Итак, история успеха нашего времени начинается!

Мангу «Бакумана» художника Такещи Обаты и писателя Цугуми Ообы, авторов культовой «Тетради Смерти», сложно назвать однозначно удачной. С одной стороны, когда дуэт мангак рассказывает про производство манги, про внутренний мир редакции популярнейшего журнала Weekly Shonen Jump, про проблемы совместного создания произведений, то от «Бакумана» оторваться невозможно. Все многочисленные детали работы с редакторами и ассистентами и оценки популярности изданий пусть и не являются откровениями, но всё равно позволяют лучше понять особенности манга-индустрии, и осознать, как тяжело в этом мире добиться успеха.

Да и в любом случае, взгляд внутрь творческого процесса на сложности создания художественного произведения от людей, которые этим себе на хлеб зарабатывают, всегда интересен. А когда это взгляд ещё и оформлен в той же медийной форме, что и описываемое произведение, то эффект удваивается.

Но вот только от этой самой художественности «Бакуман» и страдает.

Дело в том, что Ооба, Обата и, вероятно, их редактор, посчитали, что истории про создание манги не хватит динамики самой по себе. Что нужны соперники, антагонисты, нужен любовный интерес, нужна драма. Так мы получили целую кипу излишне эксцентричных мангак, преимущественно сумасшедших гениев и презрительных снобов, с которыми у героев вражда/дружба. Само по себе это не так плохо, но преобладание эксцентриков нал нормальными авторами откровенно смущает и явно снижает общий реалистичный тон «Бакумана». Хотя по сравнению с одной из самых невразумительных романтических линий, что видел свет, это так — мелочь.

История любви на расстоянии Моритаки Масиро и Михо Адзуки, должная служить главной мотивацией в манге, откровенно смешна. Герои не разговаривают лицом к лицу, стараются не видеть друг друга, по телефону общаются чуть ли не по праздникам, но при этом у них типа чистая и незамутнённая любоффь с планами на женитьбу по достижении успеха. Но до того — ни-ни. Благо, этой дури уделено относительно мало времени. И прочтения манга более чем заслуживает, особенно учитывая тот факт, что теперь манга «Бакуман» официально выпускается в России издательством «Азбука».

Премиальное чувство

На момент написания данного текста, на отечественном рынке вышли два сборника-омнибуса «Бакумана», вмещающие в себя первые четыре тома манги. И надо отдать должное «Азбуке» — своё дело там знают, и издание выглядит именно что премиальным.

Твёрдый переплёт с суперобложкой, плотная бумага, качественная вёрстка и склейка, так что нет обрезанных текстов и не боишься, раскрыв книгу, случайно её порвать. Берёшь такой томик в руки и получаешь чистое эстетическое наслаждение уже сугубо от тактильных ощущений. При этом издатель при оформлении книги пошёл по принципу «свято место пусто не бывает», заполнив контентом каждый уголок омнибуса.

Так, под суперобложкой скрывается изображение дополнительного тома манги, включённого в сборник. На форзаце запрятаны комментарии Такещи Обаты и Цугуми Ообы, между главами вставлены оригинальные раскадровки манги, а в конце добавлен подробный справочник встречающихся в «Бакумане» отсылок. Правда, выбор материалов для справочника какой-то непоследовательный. Так, в первом томе все упоминания манги других авторов удостоились своего комментария с романизацией названий, в противовес русскому переводу внутри самой книги. Во втором же томе впервые упоминаются названия «Охотник против Охотника» (Hunter x Hunter) и «Салаги» (Rookies) Масанори Мориты, но комментариев по ним нет. И если в случае Hiatus x Hiatus это не критично, потому что название в России на слуху благодаря недавней аниме-адаптации, то переименование тех же Rookies в «Салаг» неочевидно и потребовало дополнительных изысканий. Хотя это и мелочь в сравнении с культурным шоком от «Невероятных приключений ДзёДзё» (не знаю, чьим решением было использовать для перевода названия похождений семейства Дзёнатана Дзёстара метод Поливанова, а не житейскую логику, но оно, откровенно говоря, смущает).

Слева цифровое издание VIZ, справа — «Азбука»

Но в целом перевод выполнен на очень высоком уровне, с минимальным количеством откровенных ляпов и опечаток. Хотя и можно придраться, что некоторые фразы выглядят рваными, а отдельные каламбуры были то ли проигнорированы, то ли незамечены. В паре мест текст слишком прижат к одному из краев разговорного облака или страницы, а в первом омнибусе после 297-й страницы вдруг появляется 96-я. Но это незначительные мелочи и на удовольствие от чтения не влияют.

Шрифт подобран грамотно, и нет проблем с распознаванием отдельных букв (в отличие от, например, изданий Comix-art, в которых были слишком похожие «А» и «Д»). Звуковые эффекты, в отличие от американского издания от VIZ, не перерисовывались, но просто подписаны стилизованным шрифтом. Не то чтобы это было неправильно или особо захламляло картинку, но, учитывая общее качество издания, полностью перерисованные звуки кажутся уместней.

Слева — мечты, справа — суровая реальность

И, пожалуй, единственным откровенным недостатком можно назвать лишь вёрстку разворотов. Двухстраничные картинки сходятся откровенно плохо. Но это не столько претензия к «Азбуке», сколько к оригиналу, поскольку для создания нормального разворота нужно либо масштабировать картинку, что плохо скажется на всём издании, либо надеяться, что отступ будет заранее запланирован авторами с расчётом на формат танкобона.

В целом же издание манги «Бакумана» от «Азбуки» можно оценить лишь как отличное. Его приятно читать, оно красиво смотрится на полке, его не стыдно подарить. И остаётся лишь надеяться, что издательство доведёт дело до конца, и мы получим качественный перевод хорошей манги, которая более чем заслуживает внимания, даже несмотря на отдельные оговорки.