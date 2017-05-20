Телеовощи. Выпуск 169: Летающий колпак

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Собрано $501 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:16 —
|Новости
|01:23:35 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:43:31 —
|«По-собачьи» — 1x01 (премьера)
|01:50:06 —
|«Американские боги» — 1x03
|01:58:48 —
|«Кремниевая долина» — 4x04
|02:02:53 —
|«Люцифер» — 2х16
|02:04:51 —
|«Булл» — 1х22
|02:07:15 —
|«Флэш» — 3x22
|02:14:11 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x22 (финал сезона)
|02:19:06 —
|«Последний кандидат» — 1х21 (финал сезона)
|02:21:30 —
|«Фарго» — 3x05
|02:27:36 —
|«Доктор Кто» — 10x05
|02:32:15 —
|«Стрела» — 5x22
|02:35:47 —
|«Волчонок» — 1x07 (впечатления Ларисы)
|02:40:04 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x19 (впечатления Льва)
|02:49:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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