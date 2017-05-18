Шон Леви срежиссирует семейную научно-фантастическую экшен-драму

Шон Леви вписался в режиссуру научно-фантастической экшен-драмы The Fall от студии Amblin Entertainment.

Сюжет рассказывает, как в самый разгар инопланетного вторжения только что разведённая пара должна добраться из центра Атланты в пригород, где одни дома сидят их дети. Разумеется, путешествие будет сопряжено с непомерным количеством препятствий и опасностей (и кончится победой человечества и восстановлением семьи).

Сценарий написал новичок Пит Бриджес. Компания Шона 21 Laps также продюсирует производство фильма.

Мистер Леви снял «Живую сталь» с Хью Джекманом в главной роли и лучший фильм всех времён и народов «Ночь в музее 2». В последнее время он занимался продюсированием и постановкой нескольких эпизодов во втором сезоне сериала «Очень странные дела».

И ещё один интересный факт: Шон Леви вроде как должен срежиссировать экранизацию видеоигры «Uncharted: Удача Дрейка». Студия Sony даже хотела быстро приступить к съёмкам ленты. Похоже, что-то в очередной раз не склеилось, иначе зачем Леви подыскивать себе новую работёнку.