Battlestar Galactica: Deadlock — анонс и трейлер

Летом этого года «Звёздный крейсер „Галактика“» вернётся в строй. Но не в сериале, а в игре. Трёхмерной космической тактике под названием Battlestar Galactica: Deadlock.

Действие творения студии Black Lab Games и издательства Slitherine Ltd. развернётся во времена Первой Сайлонской войны. Игрокам придётся взять на себя роль Люсинды Кейн, отстроить военный флот и дать отпор сайлонам, используя ради этого навыки ведения боя в полном 3D и возможность в любую секунду включить «активную паузу».

Выйти Battlestar Galactica: Deadlock, повторимся, должна где-то этим летом, но записаться на бета-тест желающие могут уже сейчас. А мы же хотим завершить этот анонс перечислением системных требований и трейлером игры.

{Минимальные системные требования Battlestar Galactica: Deadlock:}

ОС: Windows 7

Процессор: 2 ГГц

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: NVIDIA Geforce 460 (1 ГБ) или ATI Radeon HD 5770 (1 ГБ)

Место на диске: 6 GB

{Рекомендованные системные требования Battlestar Galactica: Deadlock:}