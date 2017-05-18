Superverse — тизер

Инди-студия Industry Entertainment уже несколько лет трудится над аркадным космическим шутером Superverse, созданном на их самодельном движке. И работу они явно проделали достойную: активное освещение и другие спецэффекты превращают простую аркаду в довольно-таки зрелищное космическое приключение.

В Superverse игрокам предстоит помотаться по самым разным вселенным, далеко не все из которых придерживаются привычной нам ньютоновской физики. Делать это можно будет как одному, так и в кооперативе (увы, не сетевом), а управлять кораблями позволят не только с помощью клавомыши или геймпада, но и через экраны телефонов и планшетов.

Выйти Superverse должна где-то в этом году. Целевая платформа — Windows.