 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи» Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав ЕВА-215: Титаническая комедия (подкаст с вебками) Лучшее аниме зимы 2017 года Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3
1
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Superverse — тизер

Инди-студия Industry Entertainment уже несколько лет трудится над аркадным космическим шутером Superverse, созданном на их самодельном движке. И работу они явно проделали достойную: активное освещение и другие спецэффекты превращают простую аркаду в довольно-таки зрелищное космическое приключение.

В Superverse игрокам предстоит помотаться по самым разным вселенным, далеко не все из которых придерживаются привычной нам ньютоновской физики. Делать это можно будет как одному, так и в кооперативе (увы, не сетевом), а управлять кораблями позволят не только с помощью клавомыши или геймпада, но и через экраны телефонов и планшетов.

Выйти Superverse должна где-то в этом году. Целевая платформа — Windows.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Superverse (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-134: Опереточные злодеи
 
Кино «Интерстеллар»: «Слишком оскорбительны» (с субтитрами)
 
Кино DC определяет даты
 
Кино Трейлер фильма «Переворот»
 
Кино «Дисней» переснимет «Ракетчика» с чернокожей актрисой
 
Кино Трейлер фильма «Грязный дедушка»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика