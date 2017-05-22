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ZX Spectrum Next рекордно профинансирован — до окончания кампании осталось несколько часов

Почти месяц прошёл с того момента, как мы в последний раз писали о ZX Spectrum Next — компьютере, который поселится на полках по меньшей мере двух сотрудников Всеяредакции.

Тогда Next только вышел на Kickstarter и его создатели просили у фанатов £ 250 000, которые были собраны примерно за сутки. В итоге мероприятие завершилось оглушительным успехом, побив все краудфандинговые рекорды, связанные с ZX Spectrum в частности и восьмибитными домашними компьютерами в целом. Точнее, до окончания кампании осталось ещё около пяти часов, но сейчас в копилке Next уже звенят £ 673 000 и дело шустро движется к £ 700 000. Это, на минуточку, почти миллион долларов — для тех, кто не в курсе, кхм, текущего курса.

Разумеется, были достигнуты все без исключения дополнительные цели — в том числе и те, что появлялись откуда ни возьмись, как чёртик из табакерки. В итоге все обладатели ZX Spectrum Next получат кучу бонусов сверх того, что было обещано изначально:

  • Улучшенную ПЛИС — с SLX9 до SLX16 (значит, возможностей у компьютера станет заметно больше).
  • Суммарно 1 Мб памяти вместо ранее заявленных 512 Кб и слот для дополнительных плашек ОЗУ.
  • Слот для WiFi-модуля.
  • Два порта для джойстиков и онлайн-курс по программированию от Джима Бэгли.
  • Игру Wonderful Dizzy — новую официальную часть любимого франчайза Судакова от братьев Оливеров и российских разработчиков.
  • Игру Dreamworld Pogie — порт так и не изданного в своё время платформера с NES.
  • Игру Rex Next — продолжение роскошной бродилки-стрелялки с использованием возможностей Next.
  • Игру Nodes of Yesod - улучшенную версию для Next.
  • Игру No Fate — битемап от создателей Castlevania: Spectral Interlude. А также 50%-ную скидку на Next-версию.
  • Красивую и более качественную коробку.
  • Инструкцию пользователя в стиле старых мануалов для ZX Spectrum — скрепленную проволокой и с красивой НФ-обложкой.
  • Всевозможный интернет-инструментарий вроде FTP-клиента, интеграции с «Твиттером», системного доступа к веб-архивам (например, к World of Spectrum) и API для мультиплеера.

Повторимся, всё вышеперечисленное люди, заказавшие ZX Spectrum Next, получат бесплатно, в нагрузку к компьютеру — просто потому, что кикстартер-кампания оказалась настолько успешной.

Приобщиться к прекрасному и заполучить в свою коллекцию красивый новый «Спектрум», у которого, кажется, только что начался ренессанс (вы только посмотрите на количество внезапно объявившихся игр с поддержкой Next!) всё ещё можно на «Кикстартере». Стоит это удовольствие от £ 99 до £ 230 в зависимости от комплектации (базовую версию можно заказать за £ 175), плюс доставка.

В конце концов, поиграть в вышеупомянутую игру No Fate, где Судаков выступает продюсером, а Гринберг — сценаристом, можно будет только на ZX Spectrum Next.

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 23 апреляZX Spectrum Next вышел на Kickstarter — встречайте новый «Спектрум»!
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