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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Оливер Стоун снимет сериал о тюрьме в Гуантанамо

Очередной кинодел с мировым именем отправляется осваивать телевизионные просторы — трижды оскароносный кинорежиссёр Оливер Стоун («Сноуден») поработает над художественным сериалом о знаменитой американской тюрьме в Гуантанамо. Производством проекта возьмётся студия Weinstein Television. Поиски подходящего канала для трансляции начнутся в ближайшие недели.

Многосерийная драма «Гуантанамо» пока не обзавелась подробным синопсисом. Известно только, что сериал расскажет об узниках пенитенциарного учреждения и его работниках. Печально известная на весь мир тюрьма на арендованной Штатами военно-морской базе в заливе Гуантанамо начала работу в январе 2002 года и предназначена для содержания особо опасных заключённых, обвиняемых в терроризме и военных преступлениях. В 2009 года Барак Обама подписал приказ о закрытии тюрьмы, однако она продолжает функционировать по сей день.

Сценарий написал Дэниел Волл («Отряд „Антитеррор“», «Чёрный список»), он же будет выполнять обязанности шоураннера. Стоун планирует срежиссировать первый сезон сериала целиком. Продюсирует проект Александра Мичан («Волк с Уолл-стрит»).

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Гуантанамо
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