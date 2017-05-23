Анонс аниме «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня»

На прошедшем в пятницу стриме студия Kyoto Animation объявила, что их аниме-сериал «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить» в скором времени обзаведётся полнометражным продолжением под названием «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня» (Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me). Также стало известно, что над полнометражкой будут работать те же люди, что трудились над двумя телесезонами, а сэйю из сериала вернутся к исполнению своих ролей в продолжении.
Перейдя в последний класс старшей школы, Рикка так и не избавилась от «синдрома восьмиклассника». На весенних каникулах, когда вступительные экзамены в университет уже маячат на горизонте, Рикка и Юта, как обычно, проводят время вместе. Однажды Тока, старшая сестра Рикки, объявляет о том, что она едет в Италию и берёт свою младшую сестру с собой. Тока отправляется на заработки и считает, что будет лучше поехать вместе с семьёй. Юта понимает мотивы Токи, но в то же время осознаёт, что они с Риккой будут разлучены. Именно тогда Щинка и остальные друзья предлагают Юте и Рикке «сбежать». Так начинается полное драматических приключений путешествие нашей парочки по Японии.
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Сэйю
|Юта Тогащи
|Дзюн Фукуяма
|Лелуш в «Коде Гиасс», Ко Накано в «Адзине»
|Рикка Таканащи
|Майя Учида
|Ики Хиёри в «Норагами», Хадзиме Ичиносэ в «Гачамэн: Толпы»
|Щинка Нибутани
|Чинацу Акасаки
|Кинухата Сайяй в «Одном научном Рейлгане», Айри Катагири в «Городе, в котором нет только меня»
|Кумин Цуюри
|Азуми Асакура
|Щокухо Мисаки в «Одном научном Рейлгане», Хикари Муромачи в «Кейдзо»
|Санаэ Декомори
|Сумирэ Уэсака
|Оноэ Серика в «Дитя Хаоса», Галилео Галилей в «Нобунагане»
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Авторы
|Режиссёр
|Тацуя Ищихара
|«Кланнад», «Высь»
|Сценарист
|Юкки Ханада
|«H2O: Следы на песке», «Дева-роза»
|Дизайнер персонажей
|Казуми Икеда
|«Кланнад», «Канон»
|Музыка
|Nijine
|«Акикан!», «Дурак, тесты и призванные существа»
|Студия
|Kyoto Animation
В японском прокате фильм появится 6 января.
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