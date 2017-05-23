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Анонс аниме «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня»

На прошедшем в пятницу стриме студия Kyoto Animation объявила, что их аниме-сериал «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить» в скором времени обзаведётся полнометражным продолжением под названием «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня» (Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me). Также стало известно, что над полнометражкой будут работать те же люди, что трудились над двумя телесезонами, а сэйю из сериала вернутся к исполнению своих ролей в продолжении.

Перейдя в последний класс старшей школы, Рикка так и не избавилась от «синдрома восьмиклассника». На весенних каникулах, когда вступительные экзамены в университет уже маячат на горизонте, Рикка и Юта, как обычно, проводят время вместе. Однажды Тока, старшая сестра Рикки, объявляет о том, что она едет в Италию и берёт свою младшую сестру с собой. Тока отправляется на заработки и считает, что будет лучше поехать вместе с семьёй. Юта понимает мотивы Токи, но в то же время осознаёт, что они с Риккой будут разлучены. Именно тогда Щинка и остальные друзья предлагают Юте и Рикке «сбежать». Так начинается полное драматических приключений путешествие нашей парочки по Японии.

Сэйю
Юта Тогащи Дзюн Фукуяма Лелуш в «Коде Гиасс», Ко Накано в «Адзине»
Рикка Таканащи Майя Учида Ики Хиёри в «Норагами», Хадзиме Ичиносэ в «Гачамэн: Толпы»
Щинка Нибутани Чинацу Акасаки Кинухата Сайяй в «Одном научном Рейлгане», Айри Катагири в «Городе, в котором нет только меня»
Кумин Цуюри Азуми Асакура Щокухо Мисаки в «Одном научном Рейлгане», Хикари Муромачи в «Кейдзо»
Санаэ Декомори Сумирэ Уэсака Оноэ Серика в «Дитя Хаоса», Галилео Галилей в «Нобунагане»

Авторы
Режиссёр Тацуя Ищихара «Кланнад», «Высь»
Сценарист Юкки Ханада «H2O: Следы на песке», «Дева-роза»
Дизайнер персонажей Казуми Икеда «Кланнад», «Канон»
Музыка Nijine «Акикан!», «Дурак, тесты и призванные существа»
Студия Kyoto Animation

В японском прокате фильм появится 6 января.

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Видео У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня (Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me)
 22 июня 2013 годаПолнометражный синдром 21 августа 2012 годаТрейлер аниме «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить» 11 октября 2012 года«У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить» — 01−02
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