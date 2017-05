Анонс аниме «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня»

На прошедшем в пятницу стриме студия Kyoto Animation объявила, что их аниме-сериал «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить» в скором времени обзаведётся полнометражным продолжением под названием «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить: Возьми меня» (Chūnibyō demo Koi ga Shitai! Take On Me). Также стало известно, что над полнометражкой будут работать те же люди, что трудились над двумя телесезонами, а сэйю из сериала вернутся к исполнению своих ролей в продолжении.

Перейдя в последний класс старшей школы, Рикка так и не избавилась от «синдрома восьмиклассника». На весенних каникулах, когда вступительные экзамены в университет уже маячат на горизонте, Рикка и Юта, как обычно, проводят время вместе. Однажды Тока, старшая сестра Рикки, объявляет о том, что она едет в Италию и берёт свою младшую сестру с собой. Тока отправляется на заработки и считает, что будет лучше поехать вместе с семьёй. Юта понимает мотивы Токи, но в то же время осознаёт, что они с Риккой будут разлучены. Именно тогда Щинка и остальные друзья предлагают Юте и Рикке «сбежать». Так начинается полное драматических приключений путешествие нашей парочки по Японии.

В японском прокате фильм появится 6 января.

